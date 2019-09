Locals in Concert - Zwei von Tausend und Raphael Steber

Dieses Mal erwartet euch in unserer Locals-Reihe ein Liedermacher-Abend.

Wunderbar wortakrobatisch, träumerisch-tanzend und originell-ohrwurmgarantiert: Raphael Steber begeistert mit sehnsuchtsvoll-melancholischen Liedern und zauberhaften Melodien.

Der Liedermacher beherrscht den sicheren Wechsel zwischen verschiedenen Genres. Mal beeindruckt er sein Publikum mit wunderschönen Balladen, dann springt er zu politisch-aufwühlenden Songs bis hin zu irrwitzig-komischen Ausflügen ins Musikkabarret. In kleinen Geschichten besingt er den traurigen Clown Federico, erzählt vom Dieb unter der Dusche und er fragt sich, worüber kleine Fische mit ihren Eltern sprechen. Seine Lieder sind eine Ode an das Leben, voll von der Überzeugung, dass jeder sein Glück in die Hand nehmen kann.

Im zweiten Teil des Abends machen Zwei von Tausend Spaß und Ernst!

Das Liedermacher-Trio aus Kirchheim spürt in seinen Liedern den großen Fragen des Lebens nach: Was ist wahres Glück, wie kann man es finden, was hat das alles mit Liebe zu tun und warum sind wir eigentlich hier? Zwei von Tausend haben auf alle diese Fragen keine richtigen Antworten - aber sie klingen schön. Und genau darum geht es doch!