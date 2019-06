Locked Groove im Kowalski - Support Philipp Werner

Fresher Act mit freshem Debütalbum: Der Belgier Locked Groove hat Anfang des Jahres auf dem Hype-Label Hotflush seinen ersten Langspieler „Sunset Service“ gebimst und zieht damit im Sommer von Festival zu Festival, von Stockholm nach Tel Aviv, von Rotterdam bis London und natürlich bis ins Miniaturfestivalland Kowalski, ganz ohne Tilt Shift-Effekt.

Looked Groove, zwischenzeitlich in Berlin sesshaft, muss sich selbst auch nicht kleiner machen als er ist: Das Fahrgestell seiner Sets und Produktionen sind klassischer, roher Chicago-House und Detroit-Techno mit einem Touch von Industrial. Daraus vermengt Locked Groove einen atmosphärischen, breiten Clubsound, der dich komplett an die Wand drückt und schon auf wichtigen Labels wie Life and Death, Permanent Vacation oder After Life Unterschlupf fand. Heute gewähren wir ihm Groove Unterschlupf im Kowalski und stellen ihm mit Philipp Werner das gute Stuttgarter Electronic Gewissen an die Seite. Nerd Night out und alle anderen tanzen auch.

Einlass ab 21 Jahren

Line-up

Locked Groove (Hotflush recordings / Locked Groove Recordings / Berlin)

Philipp Werner