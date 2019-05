Seit 2006 tourt Locomondo erfolgreich wie je zuvor quer durch Deutschland und Europa und wir bekommen einfach nicht genug - Locomondo jetzt schon zum 11. Mai auf Tour in Deutschland! Reggae-Rembetiko - zum Mitsingen, Tanzen und Abheben. Locomondo's einzigartiger Sound ist energiegeladen, genial und voll von Überraschungen! Auf ganz einzigartige Weise verschmelzen die sieben Musiker um den charismatischen Frontman Markos Koumaris Reggae, Ska, Dub, Rock und karibischen Sound mit traditionell griechischen Musikelementen. Darüber hinaus erhält diese perfekte Mischung ihre unwiderstehliche Kraft im virtuosen Zusammenspiel unzähliger Instrumente von: Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard, hin zu Geige, Bouzouki und Baglama.

Dem nicht genug: Wechselt Lead-Sänger Markos Koumaris in verblüffender Sprachvielfalt nahezu unbermerkt die Songtexte von Griechisch, Englisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch mal auf humorvoller und ernster Weise, die mit der Wirklichkeit verbunden werden. Locomondo stand bis heute gemeinsam mit Größen wie Manu Chao, Alpha Blondy, The Wailers, The Skataites, Asward, Ska Cubano, Amparanoia, Ojos de Brujo, Chumbawamba, Culture und Mad Professor auf der Bühne.

Den internationalen Durchbruch schaffte Locomondo 2005 bereits mit dem zweiten Album "12 meres stin Jamaica" (12 Tage in Jamaica), als die Band eine Einladung von “Studio One“ Legende und Skatalites Posaunisten Vin Gordon erhielt um Ihr Album in Jamaica aufzunehmen. Dieses Album enthielt auch die geniale Cover-Version “Frangosyriani" die ursprünglich um 1935 von der Rembetiko Legende Markos Vamvakaris komponiert wurde.

LOCOMONDO’s Reggae-Version inspirierte 2009 Fatih Akin den deutsch-türkischen Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent sogar so sehr, dass er dieses Lied als Hauptsong im Soundtrack seines preisgekrönten Filmes "Soul Kitchen" auswählte.

Line-Up:

Markos Koumaris (Hauptgesang, Gitarre)

Yiannis Varnavas (Gesang, Gitarre)

Spyros Besdekis (Bass)

Stamatis Goulas (Keybords, Sampler)

Stratos Angelos Soundris (Schlagzeug)

Christos Kalaitzopoulos (Akkordeon)

Thanassis "Spogos" Tampakis (Tontechnik)

WOOTAKKA

Begeistert vom Spirit und Sound Laurel Aitkens und der Skatalites aber auch moderner Vertreter des Ska wie Madness oder The Mighty Mighty Bosstones haben Wootakka seit ihrer Gründung 2011 ihren Sound, eine mit einer ordentlichen Prise Rockgitarre gewürzten Mischung aus Ska, Rocksteady und Reggae, stetig weiterentwickelt und perfektioniert. Vom ersten Song an springt der Funke auf das Publikum über, bis auch der Letzte mit einem breiten Grinsen im Gesicht im Offbeat zappelt, während Sax, Trompete und Posaune feinste Brassattacken in die Gehörgänge brettern. In unzähligen Songpassagen wird das Publikum zum mitsingen animiert, und noch Stunden später werden die Melodien weitergesungen, die von Leadsänger Gustavo in die Hirnrinde des Publikums gezimmert wurden. Wootakka ist nicht nur eine Band, Wootakka ist ein Erlebnis, ein Rausch, Extremsport und Leidenschaft. Besucher unzähliger Festivalauftritte und Konzerte, bei denen Wootakka als Vorband namhafter Vertreter des Ska aus Übersee auftrat, erinnern sich heute noch daran.