Logan Mize x Tim Hicks

Country-Fans aufgepasst: Im November 2025 erwartet Deutschland ein echtes Live-Highlight. Zwei der herausragendsten Stimmen der nordamerikanischen Country-Szene gehen erstmals gemeinsam auf Tour: Logan Mize, das authentische Heartland-Original aus Kansas, und Tim Hicks, der kanadische Hitgarant mit Stadionformat, bringen ihre energiegeladenen Songs und charismatischen Live-Shows auf ausgewählte Bühnen der Bundesrepublik. Im November gastieren sie im Rahmen ihrer „No Bad Days Tour“ in mehreren deutschen Städten mit einer Show, die Herz, Handwerk und musikalische Leidenschaft vereint.

Logan Mize stammt aus dem ländlichen Kansas – eine Herkunft, die seine Musik bis heute prägt. Mit seinem aktuellen Album „Her Heartland“ verbindet er klassisches Country-Storytelling mit Elementen des Heartland-Rock und trifft damit den Nerv einer neuen Generation von Hörer:innen. In einer Branche, in der Image oft wichtiger scheint als Inhalt, überzeugt Mize durch Nahbarkeit und Glaubwürdigkeit. Über 350 Millionen Streams und eine wachsende Fangemeinde in den USA und Europa belegen seinen Erfolg – fernab großer Labelstrukturen und abseits gängiger Klischees. Tim Hicks, geboren in St. Catharines, Ontario, hat sich seit seinem Durchbruch im Jahr 2013 als feste Größe im kanadischen Country etabliert. Mit seinem dynamischen Mix aus Country, Rock und Songwriter-Pop eroberte er nicht nur die Charts, sondern auch die großen Festivalbühnen – und das mit bemerkenswerter Konstanz: Mehrfach Platin- und Gold-Auszeichnungen, Nummer 1-Hits, über 215 Millionen Streams und ausverkaufte Tourneen belegen seine Ausnahmestellung in der Szene.

Hicks’ aktuelles Studioalbum „Talk To Time“ steht exemplarisch für sein Gespür für eingängige Melodien und zeitlose Themen. Auch die EPs „Campfire Troubadour I & II“, sein Gold-zertifiziertes Debütalbum „Throw Down“ sowie der Ohrwurm „No Truck Song“ haben sich längst ins kollektive Gedächtnis der Country-Community eingebrannt.

Auch Logan Mize blickt auf eine beeindruckende Diskografie. Mit seinem aktuellen Album „Her Heartland“ knüpft er an den Erfolg seines gefeierten Werks „Welcome to Prairieville“ an. Seine Hits „Better Off Gone“ und „Grew Apart“ erreichten Gold-Status, und Projekte wie „Prairie Tapes Vol. 1“ oder das Duett-Album „The Mizes“ mit seiner Frau Jill zeigen seine kreative Bandbreite zwischen Country, Rock und klassischer Singer-Songwriter-Tradition.

Mize gilt als authentischer Live-Performer mit Gespür für Nähe und Atmosphäre. Von der legendären Grand Ole Opry bis hin zu seinen selbstorganisierten Akustik-Touren durch die amerikanische Provinz – seine Konzerte sind persönlich, eindrucksvoll und voller emotionaler Tiefe. Auch Tim Hicks überzeugt live mit Energie, Witz und Charme. Ob bei intimen Akustiksets oder auf internationalen Festivalbühnen – seine Shows sind kraftvoll, nahbar und stets auf höchstem musikalischem Niveau. Nach ausverkauften Tourneen in Kanada sowie Konzerten in Deutschland, Großbritannien, Lettland und Australien ist Hicks längst auch international gefragt.

Zwei Künstler, zwei Geschichten, ein gemeinsamer Spirit – Logan Mize und Tim Hicks stehen für modernen Country mit Haltung: ehrlich, vielseitig, nah am Publikum. Wer große Songs, echte Geschichten und starke Live-Shows liebt, sollte sich dieses besondere Konzerterlebnis nicht entgehen lassen.