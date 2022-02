Lohngerechtigkeit und das Entgelttransparenzgesetz

Auch im Jahr 2022 immer noch ein aktuelles Thema: Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen in den Arbeitsverhältnissen. Was kann Frau tun, wenn sie für die gleiche Arbeit weniger Gehalt erhält als männliche Kollegen? Und welche rechtlichen Ansprüche gibt es, auf die Frau zurückgreifen kann? In diesem Vortrag zeigt die Referentin die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen über das Grundgesetz bis zum Entgelttransparenzgesetz mit Hinweisen auf aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und gibt praktische Tipps zur Umsetzung der Ansprüche auf Lohngerechtigkeit.

Mo, 14. März 2022 | 19:00 bis 20:30 Uhr Tageselternverein Kreis Esslingen e. V. Karlstraße 6 | 73770 Denkendorf

Kostenfrei

Anmeldung unter: geschaeftsstelle@tev-kreis-es.de

Die Teilnahmezahl ist begrenzt

Veranstalterin: Tageselternverein Kreis Esslingen e.V.