Loisach Marci & Loamsiada – Doppelkonzert

„Mit der musikalischen Tradition was Geiles machen, sie aber nicht verhunzen“, so umschreibt der gebürtige Partenkirchner Künstler Loisach Marci seine Ambitionen zwischen Alphorn, Elektrosound und 14 selbstgespielten Instrumenten.

Im Jahr 2024 feiert dieses außergewöhnliche Musik-Projekt sein 10-jähriges Bestehen, und wir freuen uns bereits jetzt auf einige sehr besondere Shows. Ohrgängige, rhythmische Klangexperimente auf breiter Bass-Basis. Äußerst facettenreich, weich und frech wildert er ausgiebig und gerne in allen verfügbaren Genres. Loamsiada – zu Deutsch Leim-Anrührer – ist eigentlich ein bayerisches Schimpfwort für Menschen, die ihren Hintern nicht so richtig hochbekommen wollen.

Eine kleine Ode an die Entschleunigung also. Das lebt die Band – nur eben nicht auf der Bühne, da wird ordentlich Gas gegeben! Loamsiada bringen frischen Wind in die bayerische Mundart-Szene und treffen offensichtlich den Nerv der Zeit. Loamsiada sind gekommen, um zu bleiben und bereit, der Welt ihren Stempel aufzudrücken – mit einem einzigartigen Mundart-Sound.