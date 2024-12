Alphorntechno – zwischen Alphorn & Elektrosound

Bereiten Sie sich auf ein außergewöhnliches Konzerterlebnis vor!

Der gebürtige Partenkirchner Marcel Engler alias Loisach Marci verbindet traditionelle alpenländische Klänge mit modernen Elektrobeats und kreiert so einen Sound, der seinesgleichen sucht. "Mit der musikalischen Tradition was Geiles machen, sie aber nicht verhunzen" – so beschreibt er selbst seine Mission.

Einzigartiger Sound zwischen Tradition und Moderne

Erleben Sie ohrgängige, rhythmische Klangexperimente auf breiter Bass-Basis, gepaart mit dem unverwechselbaren Klang des Alphorns. Loisach Marci bewegt sich dabei frei zwischen den Genres und beschreitet mit seiner Musik einen neuen, unverbrauchten Weg.

10 Jahre Loisach Marci:

2024 feiert dieses außergewöhnliche Musik-Projekt sein zehnjähriges Bestehen. Freuen Sie sich auf eine energiegeladene Show, die Tradition und Moderne auf einzigartige Weise vereint.

Ein Konzerterlebnis, das Sie nicht verpassen sollten!