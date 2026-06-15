Unter dem Stichwort „Alphorntechno“ trifft alpenländischer Atem auf Bass und Maschinen – ein Abend zwischen Tanzfläche, Bergkante und Pop-Moment, bei dem Tradition nicht konserviert, sondern neu verkabelt wird.

Als die Volksmusik vor rund 25 Jahren erstmals von Rock und Pop aufgemischt wurde, blieb so manchem Traditionalisten der Jodler im Halse stecken, die Sennerin bekam feuchte Augen und überhaupt schien die alpine Heimat in höchster kultureller Gefahr. Die Geburtsstunde des „Alpenrock”, namentlich eingeleitet von Hubert von Goisern, entpuppte sich jedoch schon nach kurzer Zeit als das genaue Gegenteil volkskultureller Schwarzseher. Für eine ganze Generation junger Musiker entstand erstmals eine hoffnungsfrohe musikalische Identifikationsfläche, von der aus es möglich schien, dem fundamentalistischen Mief zu entfliehen ohne heimatlichen Boden verlassen zu müssen. Marcel Engler a.k.a. Loisach Marci beschreitet mit seiner alpinen Kunst zweifelsfrei einen ganz eigenen und neuen musikalischen Weg abseits der Konserve. Sie ist für ihn mehr als Kunst, sie ist ein Lebensgefühl. Ein einzigartiger Sound, im wahrsten, doppelten und allerbesten Sinne UNERHÖRT.