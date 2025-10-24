Die achtköpfige Band LOKI ist zurück mit ihrem langersehnten Debütalbum „Cyan“ und kündigt ihre nächste Headline Tour an.

Wenn LOKI eins können, dann Songs über offene Wunden kleben, Musik als Pflaster, große Melodien als kleiner Trost. Obwohl LOKI noch als Newcomer gelten, klingt das alles schon so schlau, so reif, so völlig ohne

jegliches Apropos. Was einst als Solo-Projekt begann, hat sich über vier EPs hinweg zu einer achtköpfigen Band entwickelt. Ihre EPs „The Tales of Antheon the Rabbit“, „Intimacy“, „Cycles“ und „Vermouth“ haben LOKI Vergleiche zu Künstlern wie Bon Iver oder Apparat eingebracht. Mit Streichern, Blasinstrumenten und mehrstimmigem Gesang dürfen sich Fans auf energiegeladene Shows freuen, die LOKIs musikalische

Entwicklung der letzten Jahre in voller Intensität präsentiert.

Am 26. September erscheint ihr langersehntes Album „Cyan“. Das Album ist ein musikalisches „Coming of Age“ – eine Reise durch prägende Jahre, voller Intensität, Fragen und neuer Impulse. Der Sound bewegt sich in einer Mischung aus organischer Instrumentierung und elektronischen, teils artifiziellen Klangwelten. Nach gefeierten Festivalauftritten 2024 auf dem Orange Blossom Special, Herzberg Festival, Bochum Total, Zyntanien Festival, SNNTG und vielen weiteren, geht es nun im Herbst 2025 auf die vierte Deutschland-Tour.