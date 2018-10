Lokstoff! - mit Pass.Worte.

× Erweitern Kulturwerk

Erstmals ist das Kulturwerk beim Festival Made in Stuttgart dabei und wurde von der Bürgerjury als Spielort für eine Produktion von LOKSTOFF! ausgewählt.

Das Stück PASS.WORTE. spielt in einem zu einem Theaterraum ausgebauten Schiffscontainer, der im Rahmen des Festivals erstmals im Stuttgarter Osten aufgestellt wird.

Du hast keine Zukunft in Afghanistan, Belal. Du kannst auf deiner Flucht sterben, aber hier bist du schon tot. Also halte dich an deine Hoffnung. Deine Hoffnung muss stärker sein als deine Angst und stärker noch als deine Traurigkeit. - Mit diesen Worten verlässt Belal seine Heimat, weil er dort von den Taliban mit dem Tod bedroht wird. Allein, vollkommen auf sich gestellt, hat er keine andere Wahl, als sich in die wechselnden Hände der Schlepper zu begeben. Ausgenutzt, überfallen, nicht nur einmal knapp mit dem Leben davon gekommen, erzählt Belal in Pass.Worte. seine Odyssee, deren Strapazen ihn einzig die Hoffnung auf ein sicheres Leben in Europa überstehen lässt.

Pass.Worte. zeigt eine auf wahren Begebenheiten beruhende Anhörung. Es ist das Zeugnis eines Jugendlichen, der binnen Monaten notgedrungen zum Mann reift und dennoch den kindlichen Wunsch auf eine glückliche Zukunft in seinem Herzen nährt.Pass.Worte. soll daran erinnern, dass hinter jedem Fluchtschicksal eine individuelle Geschichte und ein Name stehen. Indem wir uns auf die Suche nach dem Anderen machen, begegnen wir auch uns selbst. Denn wir sind alle Andere, und wir sind alle wir selbst. Der große Schiffscontainer evoziert ebenso konkret wie symbolisch das Thema der Flucht und der gefährlichen und oftmals tödlichen Fluchtrouten. Der Container wird am Kulturwerk für ein paar Tage aufgestellt und dort wie eine "soziale Skulptur" erscheinen.

Regie: Wilhelm Schneck

Text: Alexa Steinbrenner nach einer wahren Geschichte von Shahmahmood Jalaly.

Es spielen alternierend: Kathrin Hildebrand, Schirin Brendel, Sebastian, Schäfer, Amir, Asef, Ehsan, Hassan, Khanzada, Mahdi, Qais

