LOL – Das Comedy Start-up

Kabarett. Stand-Up. Satire. Poesie. Was viele Kulturschaffende heute so akribisch zu trennen versuchen, versteht Lennard Rosar wieder in einem Abend zu vereinen.

Der 28-jährige Künstler passt in kein Metier. Mit satirischen Erzählungen aus dem alltäglichen Leben und poetischen Kurzgeschichten weist er äußerst humorvoll auf heutige Gesellschaftsprobleme hin und liefert dabei durchaus auch Denkanstöße für Veränderungen.

Fee Brembeckist eine künstlerische Wundertüte: Sie ist Kabarettistin, Autorin, angehende Opernsängerin und eine der bekanntesten Poetry Slammerinnen im deutschsprachigen Raum. Die junge Berliner Künstlerin hat ein Jugendbuch im Friedrich-Oetinger-Verlag veröffentlicht, ist in zahlreichen Anthologien vertreten und tourt mit ihren "feeministischen" Texten durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Ob spitze Parodien, gereimte Lachsalven oder geschmetterte Wahrheiten in Sopranstimme, Fee versteht es, zu überraschen.

Jan Preuß wird von den Frauen belagert. Das bleibt als Erzieher halt nicht aus. Nicht aber, weil er so wahnsinnig attraktiv und erfolgreich ist – im Gegenteil. Womit sollte der Dauersingle in einem von Frauen dominierten Beruf denn angeben? Humor? – hat er! Aber Geld? Davon gibt es nun wirklich wenig im Erzieherberuf, dafür aber unglaubliche und zum Brüllen komische Geschichten aus der Arbeit mit Kindern. Frech, schonungslos ehrlich und manchmal auch fies beleuchtet Jan Preuß eine Welt, in der eine Männerquote durchaus angebracht wäre.

Seit 2022 begeistert Tony Bauer in Mix-Shows auf Comedy-Bühnen der Republik – dabei war sein Weg nicht unbedingt vorbestimmt. Denn das Leben hat ihm im wahrsten Sinne des Wortes ein nicht unerhebliches Päckchen, bzw. einen Rucksack mit auf den Weg gegeben: Tony leidet unter dem Kurzdarmsyndrom und ist auf die ständige Zufuhr von Nährstoffen angewiesen. Die bekommt er aus seinem Scout-Rucksack, mit dem er über einen Schlauch – den „Schlauch des Lebens“, wie er ihn nennt – verbunden ist. Doch er lässt sich von seiner Krankheit nicht unterkriegen. Sein Motto heißt: Mit Humor dagegen und ab auf die Bühne! Ohne erhobenen Zeigefinger und mit einer großen Prise Humor zeigt sich Tony samt seinem lebensrettenden Rucksack offenherzig und lebensfroh und ist für viele ein Vorbild.