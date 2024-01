LOL - Das Comedy Start-up

Die unterhaltsame Stand-up Mixed-Show LOL bietet neuen aufstrebenden Comediens eine Bühne um sie nachhaltig aufzubauen. In Bonn schon seit über 20 Jahren etabliert ist sie nun auch mit einer kleinen Reihe in Süßen zu Gast. Jeder Abend ist mit drei bis vier Künstlern besetzt, von denen einer jeweils durch das Programmführt.

In Lukas Wandkes Leben läuft eigentlich alles super, und doch gibt es da noch viele Fragen. Er trägt sein Herz auf der Zunge und versprüht pure Lebensfreude. Laura Brümmer ist ausgebildete Musicaldarstellerin und erzählt mit einer großen Portion Selbstironie von den Erlebnissen auf ihren Touren. Bumillo in eine Schublade zu stecken ist wahrlich nicht einfach. Er ist Kabarettist, Autor, Slam-Poet, Moderator und Filmwissenschaftler. Je nach Laune erzählt er von seinen Erlebnissen in lyrischen Abhandlungen, als Stand-Up, gerappt oder in Form von Kabarett Coole Act Outs und starke Gags machen aus Sertaç Mutlu einen Stand Up Comedian für jede Generation. Das Markenzeichen des sympathischen Kölners ist dabei seine wandelbare Stimme, mit der er gekonnt in verschiedene Rollen schlüpft und so seinen Geschichten Leben einhaucht.