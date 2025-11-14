Eine rasante Mixed-Show am Puls der Zeit.

LOL – Das Comedy Start-up steht für talentierte, junge, authentische Newcomerinnen und Newcomer sowie etablierte Comedy-Größen und alles, was dazwischen liegt. Bei jeder Show treten bis zu vier Comediennes und Comedians auf und präsentieren ihr bestes Material. Ihr Ziel: Das Publikum mit witzigen Alltagsgeschichten und scharfsinnigen Punchlines zum Lachen zu bringen. Zahlreiche Größen der Comedy-Szene, die heute die Säle des Landes füllen, haben ihre ersten Schritte in der LOL-Show gemacht – darunter Abdelkarim, Tahnee, Bastian Bielendorfer, Miss Allie, Enissa Amani und Maxi Gstettenbauer. Diese Namen verdeutlichen eindrucksvoll, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Wer heute die Show besucht, hat die Chance, die Stars von morgen schon jetzt live zu erleben.