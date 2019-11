Lola Blau (Josefine Auer) ist Bühnenkünstlerin. Und sie ist Jüdin. Und obwohl sie eigentlich nur tanzen und singen und ihr Publikum erfreuen möchte, kann sie ihr erstes Engagement am Landestheater Linz nicht antreten. Denn es ist 1938 - Hitler marschiert gerade in Österreich ein. Sie emigriert nach Amerika, wo sie zum gefeierten Showstar wird. Doch die Vertreibung aus der Heimat, die Trennung von ihrer Jugendliebe Leo und die Einsamkeit sind schwer zu verkraften… Georg Kreislers One Woman-Musical über die liebreizende und heitere Lola Blau liefert in den dunklen Zeiten des NS-Regimes reihenweise Lebensbewältigung, die die Lachmuskeln strapaziert und durchaus auch nachdenklich stimmt. Prächtige Kostüme, stimmungsvolles Bühnenlicht und „DER-MANN-AM-KLAVIER“ (Fritz Schlenker) garantieren einen wunderschönen Theaterabend. Freuen Sie sich auf ein vergnügliches und kurzweiliges Event mit Charaktermusik, die die vielen Facetten der Lola wundervoll ausleuchtet. Kreislers Lieder sind melodiös und eingängig und doch weit davon entfernt, seicht zu sein - wer den großen Songpoeten Kreisler kennt, weiß: auch wegen seiner Texte.