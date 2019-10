Theatertage 2019 - Eröffnung mit Anna Krämer und Michael Quast

Georg Kreislers Solostück über das Leben der jüdischen Sängerin Lola.

In zwanzig Kabarettsongs schlüpft Anna Krämer in viele Rollen und Charaktere und zeigt Kreislers Spannweite von Komödie bis Tragödie. Am Flügel begleitet sie der Pianist Michael Quast.

Die junge Schauspielerin Lola Blau steht vor ihrem ersten Engagement in Linz, doch ihre Hoffnungen werden durch den Einmarsch Hitlers und en Anschluss Österreichs zunichte gemacht.

Sie muss in die Schweiz emigrieren, wo sie vergeblich auf ihren Freund Leo wartet. Schliesslich schlägt sie als Nachtclubsängerin durch ehe sie in die USA auswandern darf.

Sie macht in Amerika Karriere, verdrängt jedoch ihre Einsamkeit und ihr „Schuldgefühl“ mit Alkohol und Tabletten. Eines Tages erhält sie den unerwarteten Anruf ihrer Jugendliebe Leo, der das KZ Dachau überlebt hat. Daraufhin beschliesst sie nach Österreich zurückzukehren. Dort muss Lola feststellen, dass sich die Menschen nur wenig verändert haben.