Furchtbar vergnügliches Musik-Theaterstück nach dem Bilderbuch von Wilfried von Bredow & Anke Kuhl · Bühnenfassung von Michael Miensopust

„Lola rast“ ist vermutlich das schlimmste Bilderbuch seit „Struwwelpeter“! Sieben Alltagsepisoden steuern in schwungvollen Reimen und mit schaurigwitzigen Bildern auf ihr schlimmstmögliches Ende zu. In den kurzen Geschichten geht es um die kleine Lola, die mit ihrem Laufrad die Gehsteige unsicher macht, um Konstantin, der viel lieber alleine unterwegs ist als an Mamas Hand, um Heinrich, den Schrecken des Spielplatzes, oder um Lisa, die sich absolut nicht die Zähne putzen will. Anfangs ist alles noch normal. Aber dann! Schreckliche Szenen spielen sich da ab! Leute werden umgefahren, Kinder gehen verloren – und das sind noch die harmloseren Fälle … Wer also Katastrophen genauso liebt wie die meisten Kinder es tun, wird mit „Lola rast“ seine helle Freude haben!

Wilfried von Bredows Reime sind witzig und energisch, und die Geschichten übertreiben mit umwerfender Komik. In der Wirklichkeit würde so etwas doch nie passieren! Oder? Mit viel Musik und noch mehr augenzwinkerndem Humor entsteht aus dem fantasiereichen Bilderbuch nun ein temperamentvolles Bühnengeschehen. „Lola rast“ spielt mit kindlicher Freude mit der Angst und dem Übermut. Nichts für schwache Nerven, aber ein absolutes Muss für mutige Kinder und ängstliche Eltern – oder umgekehrt.