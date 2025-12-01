Konzert Joy To The World - Weihnachten mit London Brass.

London Brass wurde 1986 aus Mitgliedern des legendären Philip Jones Brass Ensemble gegründet und zählt zu den traditionsreichsten Blechbläserensembles überhaupt. Dabei hat der Klangkörper seit seiner Gründung nichts an Virtuosität und charmanter Frische verloren. Denn damit sind die 10 Blechbläser 1986 angetreten: die Virtuosität und Klangfülle der klassischen Blechbläser-Kammermusik zu pflegen und stets frisch zu präsentieren. Das Ensemble besteht aus Musikern der großen Londoner Orchester. Viele der Gründungsmitglieder konnten schon während ihrer Zeit beim Philip Jones Brass Ensemble reichlich Erfahrung sammeln und so machte sich London Brass mit seinen Konzerten und herausragenden CD-Einspielungen in Großbritannien, in ganz Europa, in den USA und in Asien einen Namen.

In den letzten Jahren bereiste das Ensemble viele Länder in ganz Europa und trat an verschiedenen bedeutenden Orten Londons auf. Auslandtourneen führten die 10 Briten nach Italien, Polen, Russland, Österreich und Deutschland.

Das Repertoire des Ensembles reicht von der Musik des 16. Jahrhunderts, beispielsweise mit Werken von Giovanni Gabrieli, bis hin zu Songs von Freddie Mercury und Titeln aus James Bond Filmen. Bei den Aufnahmen der 007 Soundtracks wirken regelmäßig einzelne Musiker von London Brass mit, sie haben sozusagen tatsächlich für diese Musik die "Lizenz zum Spielen".

London Brass nimmt für sein eigenes Label London Brass Recordings auf, des Weiteren liegt aktuell bei Rondeau „Christmas Carols“ mit dem Knabenchor Hannover vor (2014), 2017 erschien mit „In dulci jubilo“ bei Warner Classics ein weiteres Weihnachtsalbum mit Bläserarrangements. London Brass ist Ensemble in Residence des Royal College of Music in London.