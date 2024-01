London dry Gin Abend

London Dry Gin ist die wohl bekannteste und traditionsreichste Kategorie der Ginwelt.

Dabei verweist der Begriff nicht auf seine Herkunft, sondern auf das besondere Herstellungsverfahren – eine Art Reinheitsgebot – ähnlich dem des Bieres.

Obwohl das Wacholderaroma vorrangig sein muss, gibt es auch in dieser Kategorie ganz unterschiedlich schmeckende Interpretationen.

Daher wird es Zeit, uns gemeinsam mit euch diesem Thema zu widmen und abseits des Mainstreams durch ein paar hochwertige Exemplare dieser Kategorie zu probieren!

Im Preis inklusive sind:

flüssiges Begrüßerle

5 verschiedene hochwertige London Dry Gins aus aller Herren Länder

mit verschiedenen Marken-Tonicsen

verschiedene Botanicals zur Selbstbedienung

reichhaltiges Grundlagenbuffet von Allem was, für Alle was…

Durch den Abend werden wir, wie immer, von unsrer Gin-Lady Alex Keikott von let it be Gin aus Bad Mergentheim, geführt.