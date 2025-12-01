Der britische Shootingstar Sheku Kanneh-Mason, vielversprechender Spross aus der wohl spannendsten Musikerfamilie Londons, kehrt mit Saint-Saëns’ elegantem Cellokonzert zurück. Seine beispiellose Karriere nahm ihren Lauf, als er erst als Überraschungssieger aus der Fernsehshow Britain’s Got Talent hervorging und schließlich bei der letzten großen royalen Hochzeit ein Millionenpublikum zu Tränen rührte. Nicht unbedingt der übliche Weg für einen jungen Absolventen der Royal Academy of Music. Dabei ist der sympathische Musiker und Fußballfan bodenständig und nahbar geblieben, musiziert ebenso gern mit seinen sechs Geschwistern wie mit den weltbesten Orchestern – zum Beispiel dem London Philharmonic Orchestra, das den romantischen Konzertabend mit Rachmaninows 3. Sinfonie bereichert.