LONELY SPRING - Change The Waters

Emo-Rock ist nicht nur nicht tot, sondern bebt lebendig im Takt der Songs auf LONELY SPRINGs Debütalbum. Denn wenn man will, dass sich etwas ändert oder dass es wird wie es mal war oder eben beides, dann sollte man es selbst in die Hand nehmen.

Aufgewachsen mit Fall Out Boy, tiefer in die Szene eingedrungen durch Escape The Fate und letztlich die großen Idole gefunden, denen man seitdem unaufhaltsam hinterher strebt, My Chemical Romance.LONELY SPRING sind vier Jungs, die sich bereits seit der Schulzeit kennen und miteinander musizieren. Damals noch in einem Proberaum in einer 7000-Einwohner-Stadt. Doch die Träume waren damals schon groß und genauso stark war der Wille sie zu erreichen. Sie wollten etwas verändern, sie wollten, dass sich die Welt verändert.Ihre Helden haben ihnen bewiesen, dass man alles schaffen kann, wenn man immer wieder aufsteht und die Stimme erhebt, wenn man immer dann, wenn man sich verliert, für die Welt und für sich selbst singt.

Jahre später ist es nun soweit und ihre Blicke richten sich gen Rockolymp. Sie sind bereit in die Fußstapfen ihrer Helden zu treten. Bereit, alles zu verändern.Pünktlich zum Frühjahrsstart 2022 sind LONELY SPRING zurück auf der Straße um mit ihrem Debut Album „Change the Waters" die Clubs unsicher zu machen und Ihre Emo-Rock Hits zum Besten zu geben.Präsentiert wird die Tour von FUZE und Frontstage Magazine.