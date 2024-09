Loners United - A Tribute To Neil Young

Neil Young ist ein eigenwilliger Sänger und Gitarrist, Komponist genial einfacher Songs im Country-Folk-Gewand, dann wieder Zeremonienmeister besessener Kollektiv-Improvisationen im Zeitlupentempo und auch brachialer Rock-Hymnen...

Mit seinen langjährigen Mitstreitern Crazy Horse hat Neil Young die Rockmusik-Kultur der letzten Jahrzehnte nachhaltig beeinflusst.

Auch bei uns hat Neil Young viele treue Fans, die gerne zu Konzerten kommen, auf denen sie die Musik des Meisters hören können. Ob er selbst hierzulande nochmal live zu erleben sein wird, weiß wohl niemand, aber es gibt eine tolle Alternative:

Der charismatische junge Pfälzer Musiker Felix Franke, Neil Young Fan seit seiner Kindheit und nicht nur stimmlich überzeugend nahe am Original, zelebriert gemeinsam mit drei altgedienten Veteranen der Rhein-Neckar Musikszene die aufregend vielseitige musikalische Welt Neil Youngs auf unnachahmliche Weise. Mit ihrem Tribute-Programm feiert seine Band Loners United (benannt nach dem ersten Singlehit von Neil Young) auch überregional Erfolge. Regelmäßige Gastspiele in angesagten Live-Clubs nicht nur im Südwesten locken ein immer größeres, begeistertes Publikum an.

Loners United sind Felix Franke voc, git, harp; Tom Bola git, voc, harp; Waldemar Widera drums; Rolf Weiler bass, voc

Beginn: 20:30 Uhr

Eintritt: 20,- EUR / erm. 17,- EUR