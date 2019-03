„Im April 2019 werden wir mit der „SEATS & SOUNDS“ Tour eine neue Facette von uns zeigen. LDC wie ihr uns noch nie gehört und gesehen habt. In drei stimmungs- und geschmackvollen Venues werden wir erstmals bestuhlte Konzerte spielen, auf denen ihr euch entspannt zurücklehnen und uns audiovisuell genießen könnt.

Handverlesene Gäste, eine maßgeschneiderte und erweiterte Lightshow sowie die eine oder andere Überraschung in Sachen audiophilem Sound werden das Gesamtbild abrunden. Außerdem wollen wir auf diesen Shows das zehnjährige Jubiläum unseres zweiten Albums ´Avoid The Light´ mit euch feiern. Wir freuen uns diese neue Erfahrung und zwei umfassende Setlists in stilvollem Ambiente mit euch zu teilen. Love LDC“

LONG DISTANCE CALLING verbinden dichte Atmosphäre mit mitreißender Energie und nehmen euch mit auf eine einzigartige Reise in die Welt des Prog-Rock. Schwere Riffs treffen auf sanfte Melodien, ausufernde Groove Parts wechseln sich mit schwebenden Ambient-Sounds ab, flirrende Gitarren-Läufe fließen in neue dicke Riffattacken über, der Sound der Band vernebelt bzw. verdichtet das Publikum zu einer in sich wogenden und wabernden Masse von Klang-Fetischisten.