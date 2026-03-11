Die aus Münster stammende Band Long Distance Calling prägt seit 2006 mit ihren raumgreifenden Klanglandschaften und ihrer unerbittlichen Intensität die Post-Rock- und Progressive-Szene.

Instrumental, cineastisch und kraftvoll – ihre Musik verschmilzt erhebende Melodien, wuchtige Riffs und komplexe Rhythmen zu fesselnden Klangreisen von Anfang bis Ende. Hier gibt es keine Abkürzungen – nur ausladende Kompositionen, die über Jahre auf Tour und im Studio gereift sind.

Live verwandeln Long Distance Calling jede Bühne in ein immersives Erlebnis. Keine Tricks. Keine Kompromisse. Nur ehrliche, tiefgründige Musik, die noch lange nachklingt, nachdem der letzte Ton verklungen ist.