Long John – Eine Westernparodie des Freestyle-Theaterensembles „Der weiße Knopf“

Mann sein – das ist echt nicht einfach! Eine Western-Parodie mit Comedy, Musik, Tanz, Artistik, Improvisation und Multimedia – kurz: Freestyle-Theater kommt am 14. August auf die renitente Bühne!

Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends nach einem anstrengenden Tag nach Hause und verwandeln sich beim Staubsaugen plötzlich in einen Cowboy zu Zeiten des Wilden Westens... So ergeht es Frank, der das Publikum daraufhin miterleben lässt, wie es ist, mit grimmigem Blick durch knarzende Saloon-Türen zu gehen, durch die Prärie zu reiten, sich zu prügeln oder mit Alison, Johnston und Slicky am Lagerfeuer zu sitzen und mit den Filmstimmen berühmter Westernhelden über das Mann-Sein zu philosophieren. – Ein Programm für alle, denn: Männer lieben Cowboys – und Frauen lieben Männer. Ausgezeichnet mit dem Heidelberger Theaterpreis. LONGJOHN ist große Unterhaltung Erleben Sie Original-Soundtracks aus berühmten Westernfilmen und Original-Synchron-Stimmen von Westernhelden wie Terence Hill, Bud Spencer, Lee Marvin oder John Wayne in einer neuen, höchst amüsanten Zusammensetzung.

Die Darsteller von Longjohn sprechen nur im Playback! Sie steuern über ein ausgeklügeltes Tastensystem ihren eigenen Soundtrack sichtbar für das Publikum von der Bühne aus und können auf diese Weise in die Rolle großer Westernhelden schlüpfen oder ihren Revolvern mit Knalleffekt mehr Respekt verleihen. Die Samples wurden aus mehr als 30 berühmten Westernfilmen der letzten 100 Jahre herausgeschnitten und teilweise sinnfällig zu neuen Dialogen zusammengesetzt; teilweise auch nicht, aber auch das ist Teil des Programms. LONGJOHN ist Artistik vom Feinsten Die Darsteller zeigen neben choreographierten Kampfszenen, temporeichen Verfolgungsjagden und grazilem Tanz, nicht nur an ihren Waffen ihre artistischen Fertigkeiten. Ob Apfel, Flasche oder Seil - alles wird kunstvoll manipuliert. Die Protagonisten, die in ihrer Statur Parallelen zu den Daltons erkennen lassen, sind nicht nur Artisten, Musiker und Schauspieler, sondern haben sich in Tanz-, Kampf- und Reitworkshops auf die vielfältigen Bewegungsanforderungen der abwechslungsreichen Aufführung intensiv vorbereitet.

LONGJOHN ist Sehnsucht Cowboy-Sein - diese Sehnsucht steckt womöglich in jedem Mann, ganz gleich welchen Alters. Der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmtheit, das Bedürfnis zu kämpfen und sich zu messen, der Anspruch cool, stark und verwegen zu sein, begleiten auch uns schon das ganze Leben. So dienten nicht nur das Genre des Westerns und die Prinzipien der Filmsprache als szenische Inspirationsquelle, sondern auch das Mann-Sein. Doch nicht ohne die weibliche Sicht auf die Dinge, denn die Regisseurin Bianca Lehnard hat LONGJOHN von Anfang an begleitet, den Kreationsprozess nachhaltig und oft sehr humorvoll bereichert. Viele Ideen wurden so gespiegelt, hinterfragt oder gar karikiert. In LONGJOHN stecken fünf Leben von fünf Persönlichkeiten mit ihren Erinnerungen und Sehnsüchten. Auf der Bühne: Alison (Daan Mackel), Johnston (Sebastián Inaty), Frank (Nils Buchholz), Slicky (Christian Mersmann); das Piano (1902, New York) Pia Nola Regie : Bianca Lehnard Musik, Komposition, Sounddesign: Christian Mersmann Produktion, Bühnenbild, Lichtkonzept : DER WEISSE KNOPF www.longjohn.cologne „Auf eine Überraschung folgt sofort die nächste, Männer und Frauen lachen sich schief und fühlen sich ertappt von diesem Bild vom Mann, der stark sein will und voll Sehnsucht ist.“ (Monika Everling / Haller Tagesblatt)