JR & The Jam Gang

Power Blues Rock – unter diesem Motto präsentiert die fünfköpfige Unterländer Band um den Weinsberger Frontman Jürgen Püschel eine energiegeladene und abwechslungsreiche Mixtur aus Interpretationen des Blues. Der im Unterland bestens bekannte Jürgen Püschel lebt seit über 30 Jahren den Blues und ist nahezu jährlich auch in Memphis, Pensacola und New Orleans auf Veranstaltungen anzutreffen. Die restlichen Musiker der Band haben bei ihrer jahrzehntelangen Bühnenerfahrung u.a. schon bei den Burgfestspielen Jagsthausen, in Big Bands und auf Rock- /Bluesfestivals gespielt. Dabei gehört Bassist Arnd Fuchs zu einem der meistgebuchten Musiker im Unterland. In der Vergangenheit wurde bei Veranstaltungen schon häufig Überraschungsgäste eingeladen.