Freuen Sie sich auf das erste Longevity-Event dieser Art in Heilbronn in exklusiver Atmosphäre der Club Kaiser Skybar.

Wie alt ist Ihr Körper wirklich?

Finden Sie es heraus mit unserem biologischen Alters-Screening inklusive persönlicher Auswertung am Ort. Erfahren Sie, wie fit Ihr Körper tatsächlich ist und erhalten Sie individuelle Empfehlungen für ein längeres, gesünderes Leben.

✓ Biologisches Alters-Screening via Handkraftmessung mit persönlicher Auswertung / Empfehlungen durch Muskelkraftmessung

✓ Wissenschaftlich fundierte Vorträge von Experten aus Medizin, Ernährung, Pharmazie und Bewegung

✓ Direkt umsetzbare Strategien für mehr Gesundheit, Vitalität - Persönliche Fragerunde mit allen Experten

✓ Hochwertiges Sushi-Open-Buffet & Getränke inklusive

✓ Longevity Goodie Bag geschenkt!

Unsere Experten:

Johanna Heller - Moderation (Strategic Communications & Partnerships)

Dr. Haney (Tip Dr. univ. Akd. Haney Köksal) - Gesundes Altern - was wissenschaftlich wirklich zählt (Oberärztin - Schwerpunktpraxis Ästhetik & Longevity)

Tobias Reineck - Welche Nahrungsergänzungsmittel wirklich sinnvoll sind (Apotheker - Inhaber der Markt-, Adler-, Neckar- und Trauben-Apotheken)

Marina Sohler - Jung bleiben durch Bewegung (Inhaberin des Pilates Studios "The Studio" in Heilbronn)

Özlem Ela Layık - Longevity beginnt auf dem Teller (Ernährungsexpertin & Qualitätsmanagerin. Inhaberin der Dr. Longevit GmbH)

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Die Teilnehmerzahl ist auf nur 70 Plätze limitiert.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und erleben Sie, wie moderne Longevity-Medizin Ihr biologisches Alter positiv beeinflussen kann.

Gesund älter werden beginnt heute.

Weitere Infos auf clubkaiser.ditix.shop/event/b0y0uzwnxxog48a3?t=false&tid=