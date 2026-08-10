Freuen Sie sich auf das erste Longevity-Event dieser Art in Heilbronn in exklusiver Atmosphäre der Club Kaiser Skybar.
Wie alt ist Ihr Körper wirklich?
Finden Sie es heraus mit unserem biologischen Alters-Screening inklusive persönlicher Auswertung am Ort. Erfahren Sie, wie fit Ihr Körper tatsächlich ist und erhalten Sie individuelle Empfehlungen für ein längeres, gesünderes Leben.
✓ Biologisches Alters-Screening via Handkraftmessung mit persönlicher Auswertung / Empfehlungen durch Muskelkraftmessung
✓ Wissenschaftlich fundierte Vorträge von Experten aus Medizin, Ernährung, Pharmazie und Bewegung
✓ Direkt umsetzbare Strategien für mehr Gesundheit, Vitalität - Persönliche Fragerunde mit allen Experten
✓ Hochwertiges Sushi-Open-Buffet & Getränke inklusive
✓ Longevity Goodie Bag geschenkt!
Unsere Experten:
Johanna Heller - Moderation (Strategic Communications & Partnerships)
Dr. Haney (Tip Dr. univ. Akd. Haney Köksal) - Gesundes Altern - was wissenschaftlich wirklich zählt (Oberärztin - Schwerpunktpraxis Ästhetik & Longevity)
Tobias Reineck - Welche Nahrungsergänzungsmittel wirklich sinnvoll sind (Apotheker - Inhaber der Markt-, Adler-, Neckar- und Trauben-Apotheken)
Marina Sohler - Jung bleiben durch Bewegung (Inhaberin des Pilates Studios "The Studio" in Heilbronn)
Özlem Ela Layık - Longevity beginnt auf dem Teller (Ernährungsexpertin & Qualitätsmanagerin. Inhaberin der Dr. Longevit GmbH)
---
Die Teilnehmerzahl ist auf nur 70 Plätze limitiert.
Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und erleben Sie, wie moderne Longevity-Medizin Ihr biologisches Alter positiv beeinflussen kann.
Gesund älter werden beginnt heute.
Weitere Infos auf clubkaiser.ditix.shop/event/b0y0uzwnxxog48a3?t=false&tid=