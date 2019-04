Liebhaber elektronischer Live-Musik aufgepasst: Am 13. Mai schafft der Londoner Tüftler LOOK MUM NO COMPUTER seine selbstgebastelsten Synthesizer nach Stuttgart und beschallt den Keller Klub mit feinstem DIY-Electro-Punk.

LOOK MUM NO COMPUTER bringt seine selbstgebauten Modular-Synthesizer auf unnachahmliche Art und Weise zum Leben, Wahnsinn und Genie verschmelzen zu nie dagewesenen DIY-Instrumenten mit Namen wie IT'LL KILL YOU 5000 oder SYNTH BIKE. Game Boys werden zu Oszillatoren umfunktioniert und in das eigene Rack eingelötet. Alles, was Spaß macht und kreativ ist, ist erlaubt. Und klingt dabei auch noch unglaublich gut. Das stellte der Musiker bereits als Mitglied der Punk/Indie/Electro-Band Zibra unter Beweis. LOOK MUM NO COMPUTER vereint elektronische Musik, DIY-Spirit, Virtuosität und bringt sie auf ein ganz neues Level.