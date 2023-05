loops - musica nova

Die Percussionistin Adélaïde Ferrière spielt auf dem Marimbaphon ein Programm, das perfekt zu ihr passt: strahlend, kraftvoll und eindrucksvoll. Ob sie Xenakis oder Hurel spielt - Ferriere musiziert mit Anmut und spektakulärer Virtuosität. Ihre zauberhafte Performance ist ein Vergnügen und eine Ode an den Rhythmus, die begeistert. Zeitgenössische Musik ist hier lebendiger wie jemals zuvor. Höchstes Lob für ihre Auftritte kann man u.a. in Le Monde und The Times nachlesen. Am 14. Juni können die Besucherinnen und Besucher der musica nova die junge Französin hautnah im Spitalhofsaal u.a. mit Kompositionen von Philip Glass, Bruno Mantovani und Michael Jarell erleben.