LORD OF THE DANCE ist die erfolgreichste tourende Tanzshow der Geschichte: Am 9. Mai 2026 feiert das Spektakel in der Stuttgarter Porsche-Arena ihr 30-jähriges Jubiläum.

Schon mehr als 60 Millionen Menschen in 60 Ländern auf allen Kontinenten begeisterte die atemberaubende, mitreißende und magische Show. Ihr 30-jähriges Jubiläum ist nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch die einmalige Gelegenheit, auf die außergewöhnliche Reise von LORD OF THE DANCE zurückzublicken. Alles begann mit dem Traum, die größte irische Tanzshow der Welt auf die Beine zu stellen. Und was fast alle für unmöglich hielten, schaffte Michael Flatley mit großer Entschlossenheit, außergewöhnlichem Talent, unermüdlicher Leidenschaft und viel Arbeit! Seine spektakuläre Pausenaufführung beim Eurovision Song Contest im Jahr 1994 endete mit Standing Ovations. Damit stellte er sogar das eigentliche Event in den Schatten. Der Rest ist Geschichte!

Michael Flatley schuf nicht nur die erfolgreichsten Tanzproduktionen aller Zeiten, er brach weltweit Rekorde und verhalf der Kunst des traditionellen irischen Tanzes zu Weltruhm und Anerkennung. Seine Show und auch Michael Flatley selbst wurden zu Legenden. Der Kampf zwischen Gut und Böse ist eine einzigartige Kombination aus energiegeladenem Tanz auf höchstem künstlerischem Niveau, origineller keltischer Musik, klugem und zugleich unterhaltsamem Storytelling sowie einer subtilen Sinnlichkeit.

Für die Jubiläumstour hat Michael Flatley das Original-Konzept von LORD OF THE DANCE auf eine neue, moderne Art und Weise weiterentwickelt. Von der Los Angeles Times als "showpiece extravaganza" beschrieben, wird die Show das Publikum mit mehr als 150.000 Taps pro Vorstellung in eine Zeit und einen Ort voller Mythen und Fantasie versetzen. Die Zuschauer dürfen sich auf eine packende Reise freuen, die durch aufwändige Kostüme, atemberaubende Choreografien sowie modernste Technik und Lichteffekte begleitet wird. 40 der talentiertesten jungen Tänzerinnen und Tänzer der Welt bringen eine Show auf die Bühne, die Tradition, Unterhaltung, Musik, Faszination und Tanz perfekt miteinander vereint.