LORD OF THE LOST präsentieren ihre "Opvs Noir"-Trilogie sowie Highlights aus vorherigen Alben: Gemeinsam mit DOGMA und LEAGUE Of DISTORTION steigen die Hamburger Dark-Rocker am 9. Mai in Stuttgart im LKA Longhorn ab.

Neue Fans und auch Fans der ersten Stunde dürfen sich auf eine energiegeladene Setlist freuen: Neben zahlreichen Songs aus der "Opvs Noir"-Trilogie gibt es auch die Highlights aus den vorangegangenen Erfolgsalben "Blood & Glitter", "Judas" und "Thornstar". Dazu kommen Klassiker aus fast 17 Jahren Bandgeschichte, sowie die die ein oder anderen Cover-Songs, für die besondere Melange aus Dunkelheit, großen Gefühlen und Party, wie es sich für eine LORD OF THE LOST-Show gehört.

Genauso vielseitig wie die Band selbst zeigt sich auch der dunkelbunte Querschnitt des LORD OF THE LOST-Publikums: eine einzigartige Mischung aus Gothic-Szene-Anhängern, Heavy-Metal-Kutten, Eurovision-Fans, Familien von jung bis alt und einem offenen Mainstream-Publikum; vereint durch die gemeinsame Leidenschaft für Musik jenseits aller Grenzen, dort wo es nicht mehr wichtig ist, ob man auf oder vor der Bühne steht, sondern nur die Kraft der Emotion zählt, die alle miteinander verbindet.

Die Tour markiert zugleich ein vorläufiges Ende: Nach der Festivalsaison 2026 gehen LORD OF THE LOST in eine mindestens einjährige Tour-Pause, um sich intensiv dem Songwriting und neuen kreativen Projekten innerhalb der Band zu widmen…