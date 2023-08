Lorem Ipsum im Vier Peh

Zuhören, mitdenken, anschauen….und währenddessen hören!

LoremIpsum agieren irgendwo in der Grauzone zwischen Songwriting und Indierock. Das Trio spielt überall, wo man Ihnen wirklich zuhört. In kleinen Clubs, urigen Kneipen, auf Festivalbühnen und bei allen Aktionen, die in irgend einer Art gegen Dummheit, Intoleranz und sozialen Schieflagen stehen. Titel wie „Leben zurück“, „Unter den Brücken“ und „Nur noch einen Schritt gehen“ verwundern da wenig. Genauso wenig wie das Künstler-Cover. Nicht selten verbinden Sänger Andy Schmitt, Keyboarder Bodo Nassal und Bassist PR.G ihre Konzerte nämlich auch mal eben so mit einer Vernissage.

Mit all seiner Direktheit sieht sich das Trio durchaus in der Tradition der großen amerikanischen Songwriter. Es sind Geschichten aus dem Leben ganz normaler Leute die hier erzählt werden. Mal ganz persönlich, mal hoch politisch – mal melancholisch, mal einfach nur wütend.

Man stelle sich einen singenden Redakteur, einen malenden Keyboarder und einen von seinem Bass besessenen Italiener vor – und schon hat man ein kleines bisschen Gefühl für das, was hinter der Band steckt. Ok, vielleicht wären da noch Andys Gitarre, PR.Gs Groove, die hintergründigen Texte und der Indierock-Stil zu nennen. Und eben die Werke von Bodo Nassal, welche die Musik nicht nur hörens- sondern vielerorts auch sehenswert machen: Die Werke des Keyboarders sind neben internationalen Vernissagen auch auf Konzerten der Band zu bewundern.

Schmitt, Nassal und PR.G malen mit Liedern und singen in Farbe. Sie sind immer auf der Suche nach den Dingen, wie sie sind. Sie sind immer 100 Prozent, nichts zum nebenher hören, nichts zum Sehen im Vorbeigehen. Wenn die Songs der drei Indie-Rocker nämlich für eine Sache nicht taugen, dann als unspektakuläre Hintergrundmusik beim Griechen um die Ecke. Dass die Drei damit völlig richtig liegen, beweist alleine die letzte, noch vor Corona abgeschlossene Tour, während der LoremIpsum sich einmal quer durch die Republik spielen durften. Vom Stadtfest bis zum Kulturzentrum, von der kuscheligen Bar bis zum legendären „Merlin“ in Stuttgart. Die Drei waren schon überall, öfters auch schon mehrfach.

Und die Reise geht weiter! Am 21.10.2022 erschien das brandneue Album von LoremIpsum. „Leben zurück!“ steht in den Startlöchern um die Herzen und die Bühnen der Republik zu erobern.