Lorena Huber & John Seegert

„Lorena Huber und John Seegert präsentieren bekannte und unbekannte Deutsche Coversongs zum Tag der Deutschen Einheit und laden zum Träumen und Mitsingen ein“.

In intimer Atmosphäre werden Sie von der preisgekrönten und unverwechselbaren Stimme der Mannheimer Sängerin Lorena Huber in die Welt der deutschsprachigen Musik entführt und neben bekannten Radiohits auch an vergessene Songs erinnert. Als Unterstützung hat sie sich den Radiomoderator und Sänger John Seegert ins Boot geholt und verspricht durch diese stimmliche Verschmelzung ein Gefühl von Wellness für die Seele. Worte gehen tief ins Herz. Bekannten Melodien holen Erinnerungen hervor. Auch weniger bekannte Schätze werden Ihnen begegnen und Sie vielleicht nie wieder verlassen. Durch das Eintauchen in die Tiefen der Lyrics bekommen die Songs und ihre musikalische Geschichte eine größere Bedeutung. Begleitet von Marcus Volpert an der Akustikgitarre, John Seegert an den Keys und Tobias Ruf an der Cajon ist somit alles möglich und Gänsehaut garantiert!

Lorena Huber ist eine Sängerin mit Wurzeln in Ludwigshafen und Mannheim. Mit ihrer natürlichen sympathischen Art, ihrer gefühlvollen und dennoch kraftvollen Stimme gewann sie 2017 den begehrten „Deutschen Rock und Pop Preis“ in Siegen als beste Rocksängerin und wurde für die Kategorie „beste Sängerin“ nominiert. Seit 2024 steht sie als Teil des renommierten Orchesters „Die Neue Philharmonie Frankfurt“ deutschlandweit auf der Bühne und überzeugt als Solistin bei ausverkauften Crossover-Projekten wie „Symphonic Rock“ und „Pop & Circumstance“. Neben den Auftritten mit Ihren Akustikbands „LORENA HUBER Akustik-Trio“, „Taste of White“ und der unvergleichlichen „Acoustic Rock Night“ gibt sie auch eigene Konzerte. Besonders am Herz liegen Ihr musikalische Charity-Veranstaltungen, die sie selbst plant und organisiert, wie zuletzt „Lorena Huber goes Charity for KiTZ“ im Capitol Mannheim. Zukünftig möchte Lorena mit ihrem Musik-Dinner „Sweet Sounds“ die Veranstaltungshäuser der Rhein-Neckar-Region unsicher machen.

John Seegert ist bekannt aus dem Radio, aber zu Hause ist er in der Musik! Denn seine Stimme ist dafür geschaffen zu berühren. Samtweich mit Tiefe. Er schafft es mit seiner charismatischen Art jede Show zu etwas Besonderem zu machen -mal voller Energie, mal mit leisen, bewegenden Tönen, aber immer authentisch und nah dran an den Menschen. Seit über 20 Jahren begeistert er auf kleinen und großen Events – als Moderator, mit seiner Band "BUZZ" oder im Duo.

Ob vor tausenden Menschen als Vorband von Michael Schulte, Max Giesinger oder Glasperlenspiel; als Moderator von Großevents oder im ganz kleinen intimen Rahmen, seine Shows stehen für Qualität, Leidenschaft und Authentizität. Eigenschaften, die John Seegert längst zu einem festen Namen in der Live-Szene gemacht haben.