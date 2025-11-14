Lorenzo Masotto

Masottos aktuelles Album Earde (2025, Whitelabrecs UK) ist stark von seinen Reisen geprägt:

Island, Dolomiten, Lessinia – Landschaften, die in seinen Kompositionen zu akustischen Erzählungen werden. Dabei entfalten sich seine Stücke wie Notizen zwischen Innenwelt und Naturbeobachtung, zwischen Improvisation und klanglicher Architektur.

Ausgebildet am Konservatorium Verona und an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar, kombiniert Masotto klassische Virtuosität mit der Offenheit des Jazz, dem Soundbewusstsein der Neoklassik und der Energie experimenteller Rockmusik. Das Ergebnis sind intensive, leise und zugleich nachdrückliche Klavierstücke, die ohne Umwege ins emotionale Zentrum führen.

Bekannt aus Auftritten in renommierten Häusern wie der Union Chapel (London), dem Teatro Iberico (Lissabon) oder Smock Alley Theatre (Dublin), lädt Masotto nun in Waiblingen zu einem Abend, der Zuhören und Innehalten wieder ins Zentrum rückt – fernab des Spektakels, nah an der Resonanz.