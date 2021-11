Lorenzo Petrocca & Friends

Im Jazzclub Ludwigsburg gestaltet Lorenzo Petrocca traditionell das letzte Konzert im Jahr. Dabei überrascht er uns immer wieder mit neuen künstlerischen Konstellationen. Diesmal steht er mit dem Schweizer Schlagzeuger Lucio Marelli, mit Thomas Bauser an der Orgel und mit Jürgen Bothner am Saxofon auf der Bühne. Lucio Marelli fing im Alter von 7 Jahren an, Schlagzeug-Unterricht zu nehmen. Mit 14 spielte er erstmals in einer Band. Es folgten weitere Engagements während der Schulzeit. Er studierte Schlagzeug an der Jazzschule Basel und absolvierte 2008 sein Masterkonzert "mit Auszeichnung". Seit vielen Jahren spielt er als professioneller Musiker in vielen Bands unterschiedlichster Stilrichtungen. Lorenzo Petrocca ist deutschlandweit, in seinem Heimatland Italien und in vielen weiteren europäischen Ländern mit dem Italian Organ Trio, seinem Lorenzo Petrocca Organ Trio und seinem Quartett zu hören. Als gefragter Sideman spielt er beispielsweise im Projekt „Round about Italy“ das sich den italienischen Standards verschrieben hat.