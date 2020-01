Lorenzo Petrocca Italian Organ Trio

× Erweitern Gert Krautbauer www.krautbauer.net Gert Krautbau Lorenzo Petrocca Organ Trio Lorenzo Petrocca Trio, Forum2 München, Nov. 2016 Foto © www.krautbauer.net Gert Krautbauer

Italien gilt nicht zufällig als Land der Melodie. Es hat dem Jazz eine ganze Reihe von canzoni geschenkt, die – wie Bruno Martinos "Estate" – längst unsterbliche Standards sind.

Der Turiner Organist Alberto Marsico, der Mailänder Schlagzeuger Tommy Bradascio und der in Stuttgart lebende Lorenzo Petrocca, ein Gitarrist aus Pythagoras‘ Stadt Crotone spielen ihre Interpretation der Klassiker. Sie spielen „jazzwürdige“ Lieder und musizieren in der Tradition der Orgeltrios der 50er und 60er Jahre; damit hauchen sie diesen Evergreens neues Leben ein. Dass man Originals, italienische und amerikanische Songs mischen wollte, stand von Anfang an fest. Man glaubt kaum, dass dieser Poet der Gitarre (der hier als Komponist zwei Ohrwürmer beisteuert), einmal württembergischer Box-Meister war, so behutsam baut er seine Soli, so ruhig zieht er seine Spanungsbögen. Und doch, seine blue notes in „Estate“ klingen weich - sitzen aber wie präzise platzierte Schläge. Diese Spielfreude und Spontaneität hört man dem Album an! Genug der Worte. Marsico, Petrocca und Bradscio sagen alles mit ihrer Musik!