Olivia Trummer - Piano Intim

Preisgekrönt - Piano & Vocals.

Jazzpianistin, Sängerin, Komponistin. Olivia Trummer, die Jazzpreisträgerin 2019 des Landes Baden-Württembergs, ist alles in einem. In ihren Solokonzerten schöpft die klassisch ausgebildete Musikerin aus einem breit gefächerten musikalischen Spektrum. In ihren Kompositionen kreiert sie ein ganz eigenes, poetisches, man könnte sogar sagen philosophisches Universum. Ihre Songs sind geprägt von der Unkonventionalität einer Vollblut-Jazzmusikerin und weisen gleichzeitig eine Sensibilität für populäre Musik und Singer/ Songwriter-Elemente auf.

Mit ihren Jazzarrangements von Werken J. S. Bachs und W. A. Mozarts stellt sie wiederum die Verbindung zur Klassik her. Im Juni 2018 veröffentlichte sie ihr 7. Album, ein live und analog aufgenommenes Solokonzert in der „Studiokonzert“-Reihe der Ludwigsburger Bauer Studios. Den roten Faden darauf bilden Songs - teils aus eigener Feder, aber auch in Form von Interpretationen einiger bekannter Pop-Songs und Jazz-Standards.