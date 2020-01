Verrückt, verzückt, verliebt

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Die Liebe ist eine Himmelsmacht... nun ja, sie macht aber manchmal auch ganz schön Probleme.

Auf unterhaltsame und kurzweilige Weise beleuchten die Pianistin Christiane Eitzenhöffer und der Rezitator Markus Schneider das weite Feld der Liebe. Von mutigen Avancen und Eroberungen am Wegesrand, über leidenschaftliche Liebesbekundungen, bis hin zu den Funktionsstörungen in Liebesdingen hören Sie an diesem Abend. ??Die schönsten, schwärmerischsten, frechsten und romantischsten Texte aus sechs Jahrhunderten haben die beiden im Gepäck - Gedichte, Briefe, Lieder und mehr... Lassen Sie sich an diesem literarisch-musikalischen Abend über die Liebe berauschen. ??

Die Pianistin Christiane Eitzenhöffer ist im wahren Leben Gymnasiallehrerin für Mathematik und Musik. Neben zahlreichen Auftritten in unter-schiedlichen Besetzungen, ist sie auch federführend verantwortlich für die musikalischen Umsetzungen der Musicalproduktionen am Mönchsee-Gymnasium Heilbronn.

??Der Sprecher und Buchhändler Markus Schneider hat sich voll und ganz dem Wort verschrieben. Mit seinen beiden Buchhandlungen in Marbach und Waiblingen wurden er und sein Team für besondere Verdienste am Kulturgut Buch von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit dem Deutschen Buchhandlungspreis 2019 ausgezeichnet.