Old Fashion Jazzband

„Traditioneller Jazz aus dem Herzen Schwabens…“.

Die Old Fashion Jazz Band ist schon seit vielen Jahren nicht nur hierzulande eine der beliebtesten Dixieland-Formationen. Ihr herausragender Ruf ist auch in vielen anderen Ländern Europas und in Übersee fest verankert, nicht zuletzt in New Orleans. Vor einigen Jahren hat sich die Band neu formiert und spielt mehr denn je kraftvollen traditionellen Jazz. Klangvolle Balladen mit Witz und Gefühl aus der New Orleans und Swing Ära, mitreißende Dixieland-Gassenhauer - kurz: musikalische Höhepunkte am laufenden Band, die das Herz eines jeden Jazzfans höher schlagen lässt. Unter den sechs fabelhaften Musikern gesellt sich neben den im Jazzclub bestens bekannten Jürgen Gröner am Klavier die hinreißende Stimme von Eric Biank, der es wie kein anderer versteht, Louis Armstrong zu imitieren. Wegen der Gefahr steigenden Blutdrucks fragen Sie am besten Ihren Arzt oder Apotheker!

Doch nicht nur Herz und Ohren werden umgarnt, es muss auch niemand hungern: der Uhrzeit angemessen werden unter anderem Weißwürste mit Brezeln serviert!