Werner Acker - Roots Quartett

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Roots at it´s best.

Der Gitarrist und Hochschuldozent Werner Acker war bereits in jungen Jahren als vielseitiger Studio- und Livemusiker aktiv und hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten in unzähligen musikalischen Projekten präsentieren können. Er ist einer der Musiker, der die 40 Jahre JAK-Geschichte mit seiner Musik in unterschiedlichen Besetzungen immer wieder bereichert hat. Als Solist und Sideman ist er in verschiedenen Stilrichtungen unterwegs. Seine musikalischen Wurzeln liegen in Rhythm & Blues, Soul und Jazz, die er innovativ verarbeitet. Zu hören sind erdige Soulbeats, straight ahead Shufflegrooves wie auch relaxte Balladen- und Swingfeelings. Matthias Dörsam (Tenorsax) ist neben Werner Ackers Roots noch Mitglied in diversen anderen Formationen. Eckhard Stromer (Schlagzeug) ist ebenfalls Dozent an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und Hansi Schuller ist ein viel gefragter E- und Kontrabassist - als Remstäler ist der Abend für ihn ein Heimspiel. Gemeinsam werden sie den JAK-Keller ins Schwingen bringen.