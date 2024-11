Lorenzo Petrocca Swiss Trio

Im Jazzclub Ludwigsburg gestaltet der Gitarrist Lorenzo Petrocca traditionell das letzte Konzert im Jahr. Dabei überrascht er uns immer wieder mit neuen künstlerischen Konstellationen. Am heutigen Abend trifft Lorenzo Petrocca die beiden Basler Jazzmusiker Dominik Schürmann (Kontrabass) und Lucio Marelli (Schlagzeug).

Ihr Repertoire in der Tradition des Jazzgitarrentrio, beinhaltet Lieder aus dem Great American Songbook, Kompositionen von großen Jazzgrößen wie Dizzy Gillespie oder Duke Ellington, Eigenkompositionen und Perlen des italienischen Liedgutes. Dominik Schürmann ist fester Bestandteil der Schweizer Jazzszene und arbeitet immer wieder mit international renommierten Jazzgrössen zusammen. Bei all seinem Wirken zeichnen ihn musikalische Leidenschaft, Sensibilität, Harmonie, sattelfestes Timing und Erfahrung aus. Allen Stilrichtungen, ob Jazz, Blues oder lateinamerikanischer Musik, vermag er, einfühlsam und gekonnt, mit Begeisterung und Eloquenz, seinen Stempel aufzudrücken. Lucio Marelli studierte Schlagzeug an der Jazzschule Basel bei Julio Baretto, Jorge Rossy und Vic Hart und absolvierte 2008 sein Masterkonzert „mit Auszeichnung“.

Als professioneller Musiker spielte er in vielen Formationen unterschiedlichster Stilrichtungen. und machte Tourneen durch viele europäische Länder.

Besetzung:

Lorenzo Petrocca (Gitarre)

Domink Schürmann (Bass)

Lucio Marelli (Schlagzeug)