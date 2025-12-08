Lorenzo Petrocca TRIO/solo

Die Musik dieses Trios wurde geboren aus der Tradition der großen Jazzgitarristen wie z.B. Joe Pass, Wes Montgomery, George Benson & Pat Martino.

Bebop, Bossa Nova, Balladen und Blues sind die wichtigsten Elemente des Trios.

Das Repertoire der Band besteht aus „Standards From The American Songbook“. Immer wieder werden auch italienische Songs dargeboten.

Neben Triostücken spielt Lorenzo auch gerne seltene Solostücke aus seinem aktuellen Solo-Album "My Foolisch Heart", das für den Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert ist.

Musik also, die sich ganz der Jazz-Gitarre widmet!

Mit Lorenzo Petrocca an der Gitarre, dem Baden-Württembergischen Jazzpreisträger Axel Kühn am Bass und Lars Binder an den Drums agieren drei Musiker der europäischen Spitzenklasse. Sie sind auf vielen Festivals und in den Clubs in Europa zu hören.