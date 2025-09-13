Einmal im Jahr wird das Viertel um Tübingens größten Platz im Süden der Stadt zur Festmeile. Menschen jeden Alters genießen entspannt das Programm: Essen und Trinken, Theater, Spiele, Sport und Livemusik!

Lebendigkeit und Begegnung – das ist der Grund, warum viele ins Lorettoviertel gezogen sind, und dies wird beim Lorettofest besonders deutlich. Das Festkomitee organisiert jedes Jahr dieses Fest mit viel Südstadtflair, Open Air und vielem anderen mehr. Wieder sind alle Besucherinnen und Besucher aus den Nachbarvierteln und darüber hinaus herzlich willkommen!