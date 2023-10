Loriot zum 100. Geburtstag: "Das Ei ist hart – Szenen einer Ehe"

Der Großmeister deutschen Humors Vicco von Bülow, alias Loriot, wäre am 12. November 100 geworden. Exakt zu seinem Jubeltag wird dem geneigten Publikum ein besonderes Präsent überreicht: viele seiner köstlichen Sketche, dargeboten von erstklassigen Schauspielern und garniert mit Musik. Die Darsteller sind bestens bekannt von Theater, Film und Fernsehen: Martin Brambach, Tatort-Kommissar und vieles mehr, und seine Frau Christine Sommer, wandlungsfähig und temperamentvoll, feiern ihre Loriot-Premiere. Dritter im Bunde: das Multitalent Dietmar Loeffler. Er wechselt ab und an vom Klavier in die Szene.

Mit einem Gläschen Wein zum Anstoßen in der Pause