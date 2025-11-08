Theaterensemble „Four the Länd“.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller humorvoller Brillanz, bei dem einer der größten Meister des deutschen Humors im Mittelpunkt steht: Loriot, mit bürgerlichem Namen Victor von Bülow.

Mit seinen zeitlosen Sketchen und pointierten Beobachtungen des Alltags hat Loriot die Kunst des feinen, oft hintergründigen Humors perfektioniert. Witzig, urkomisch und einfach grandios – dieser Abend verspricht, ein Feuerwerk an scharfsinnigen Dialogen und unvergesslichen Momenten zu werden.