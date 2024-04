Loris Grillo Trio

Wenn durch Marios Basslinien einem der Viertelpuls durch die Adern fließt, der durch Julius‘ Ridebecken eine Swingwelle zum drauf „reiten“ eröffnet und Loris‘ federleichter Sound sich mit der Welle zu einem unendlichen Fluss an Ideen auftut.

Dann gibt es kein zurück mehr und das pure Straight-Ahead-Feel -nichts anderes fühlt sich in diesem Moment besser an - ergreift die Spieler und Zuhörer.

Es ist schwer in Worte zu fassen, wie unglaublich befriedigend es ist, gemeinsam diese rhythmischen Wellen zu surfen und das einzigartige Gefühl des Swing nur durch den Bass und das Schlagzeug zu spüren. In jeder einzelnen Note lässt sich die Liebe zu dieser Kunstform und Improvisation fühlen. Tief in der Tradition diverser Saxophontrios, zwischen Branford Marsalis und allen voran Lee Konitz, verankert sich dieses Trio mit einem großen Repertoire aus Eigenkompositionen (geschrieben für diese Besetzung) und Standards, aber auch den besonders unbekannteren Contrafacts der Tristano-Schule.

Kennengelernt haben sich die drei Musiker erstmals 2022 im Herbst an der Musikhochschule Mannheim, wobei Loris direkt in seinem ersten Semester ganz unverblümt die beiden fragte, ob sie mit ihm im Trio spielen würden, da er wusste, mit diesen zwei Musikern stilistisch so einen Weg mit großer Freude einschlagen zu können.

Es gibt einfach kein besseres Gefühl, als gemeinsam in dieser nun seit mehr als 1,5 Jahre bestehenden Besetzung (ohne Harmonieinstrument) neue harmonische und rhythmische Wege durch altbekannte Melodien zu finden.

(Inzwischen gab es Konzerte u.a. in Köln, Mannheim, Heidelberg, Mainz, Stuttgart und Karlsruhe).