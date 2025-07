Kubanische Lebensfreude mit Son, Merengue, Bachata und Salsa

Los 4 del Son ist die Hausband der berühmten kubanischen Bar La Bodeguita del Medio in der Altstadt Havannas. Sie gehört zu den bekanntesten Son-Salsa-Gruppen Kubas. Sie stellen eigene Produktionen vor und sind Meister in einer in ihrer Heimat sehr populären Variante der kubanischen Musik, die in ihrer musikalischen Improvisation aktuelle Stimmungen oder Anregungen aus dem Publikum aufgreift und dann in ein komplett neues Stück verwandelt.