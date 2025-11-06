Los Angeles und die Nationalparks

Los Angeles mit seinen chinesischen, japanischen und mexikanischen Einwohnern, dazu der Strand mit Beachvolleyball und Hollywood.

Über das Tal des Todes geht es nach Las Vegas und dann in mehrere Nationalparks: Zion-Nationalpark mit den Mormonen, Bryce-Canyon-Nationalpark mit fantastischen Felsformationen, Capitol-Reef-Nationalpark mit Streifenhörnchen, Arches-Nationalpark mit Steinbögen, Canyon-Park mit dem Green River und dem Colorado, Mesa-Verde-Nationalpark mit alten Pueblo-Siedlungen, Monument-Valley als Kulisse vieler Western- und Werbeaufnahmen, Grand-Canyon-Nationalpark vom Hubschrauber aus, Route 66, Joshua-Tree-Nationalpark mit den Kakteen. Und zum Schluss San Diego mit seiner historischen Altstadt.