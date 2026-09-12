Los Babriks + Cosmica Bandida + Cumbia Dub Club

Cumbia de Los Muertos lädt ein zu einer Fiesta voller lateinamerikanischem Lebensgefühl – mit zwei explosiven Livebands und einem DJ.

COSMICA BANDIDA entfacht mit hypnotischen Cumbia-Grooves, analogen Disco-Synths, verzerrten Gitarren und kosmischer Psychedelia ein futuristisches Klangritual zwischen Italo Disco, Chicha, Trap und Latin Alternative. Die sechsköpfigen Los Babriks satzt mit treibender Perccussion, psychedelisch gefärbten Surf- und Rock-Vibes der 60er/70er, hypnotischen Basslines sowie einer elektrisierenden Mischung aus E-Gitarre, Orgel und Gesang die Tanzfläche in Bewegung. Und DJ Petardo vom Cumbia Dub Club sorgt danach dafür, dass die Party nahtlos weiterbrennt.

Kulinarisch wird der Abend vom Team der Tacos Clandestinos bespielt. Sie werden leckerste „Tacos de Carnitas“ und „Vegan al Pastor“ sowie leckere Snacks am Start haben. Natürlich wie immer mit hausgemachten Salsas, Zwiebeln und Koriander für alle die mögen - con todo verdura güero!