Los Fastidios (I, Streetpunk) // Herbärds

Bereits seit 30 Jahren sind die aus dem norditalienischen Verona stammenden „Antifa Hooligans“ (so der Titel einer ihrer bekanntesten Songs) aktiv

und längst hat sich die Formation um den in der Szene bestens vernetzten Frontmann Enrico mit ihrem extrem mitreißenden Mix aus melodischem Street-Punk, klassischem britischen Oi!

-Sound, „stadionkompatiblen Singalongs“ sowie tanzbaren Ska-Rhythmen und lässigen Rocksteady-Offbeat-Anleihen auch in unseren Breitengraden eine sehr treue „Fanbase“ erspielt. Gesungen wird überwiegend auf Italienisch – und dass hier die „Message stimmt“, steht außer Frage: Wenn es nicht um „die schönste Nebensache der Welt“ (sprich: Fußball) geht, stehen politisch linke Themen auf der Agenda, und in Kombination mit der Musik könnten diese engagierten Texte durchaus den unwiderstehlichen Drang auslösen, „stante pede“ und mit gereckter Faust auf die Straße hinauszustürmen!

Nachdem auf ihrer 2019 erschienenen Platte unter anderem Paul Heaton von der legendären britischen Indie-Band THE HOUSEMARTINS sowie Mitglieder von SLIME als Gastmusiker zu hören waren, veröffentlichte die Band in den Zeiten der Corona-Pandemie das programmatisch betitelte Album „From Lockdown To The World“, welches Akustikversionen einiger ihrer Lieder präsentierte; mit einem weiteren, brandneuen Longplayer im Gepäck werden sie nun auch wieder nach Stuttgart kommen und erneut ihre unglaublichen Livequalitäten unter Beweis stellen.

Zu erwähnen ist dabei, dass bei den Konzerten der Band mittlerweile ihre langjährige Tourmanagerin Elisa bei ein paar Songs den Gesangspart übernimmt, wie sich das seit einiger Zeit eingebürgert hat.

Support: HERBÄRDS

Gegründet bereits anno 1982 (im selben Jahr erschien dann auch gleich ihre Debütscheibe „Eu Se Bois“, der man zweifellos „Kultstatus“ zugestehen kann), gelten diese Stuttgarter als eine der ersten deutschen Oi-Punk-Bands – und seit einiger Zeit sind sie nun wieder aktiv!