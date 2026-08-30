LOS FASTIDIOS

Bereits seit mehr als dreißig Jahren sind die aus dem norditalienischen Verona stammenden „Antifa Hooligans“ (so der Titel einer ihrer bekanntesten Songs, der sehr lange bei den Spielen des FC St. Pauli im Hamburger Millerntor-Stadion jeweils vor Beginn der zweiten Halbzeit abgespielt wurde) aktiv, und längst hat sich die Formation um den in der Szene bestens vernetzten Frontmann Enrico mit ihrem extrem mitreißenden Mix aus melodischem Street-Punk, klassischem britischen Oi!-Sound, „stadionkompatiblen Singalongs“ sowie tanzbaren Ska-Rhythmen und lässigen Rocksteady-Offbeat-Anleihen auch in unseren Breitengraden eine sehr treue „Fanbase“ erspielt.

Gesungen wird überwiegend auf Italienisch – und dass hier die „Message stimmt“ steht dabei außer Frage: Wenn es nicht um „die schönste Nebensache der Welt“ (sprich: Fußball) geht, stehen politisch linke Themen auf der Agenda, und in Kombination mit der Musik könnten diese engagierten Texte durchaus den unwiderstehlichen Drang auslösen, „stante pede“ und mit gereckter Faust auf die Straße hinauszustürmen! Zu erwähnen ist, dass bei den Konzerten der Band mittlerweile ihre langjährige Tourmanagerin Elisa bei einigen Songs den Gesangspart übernimmt.

Nachdem auf ihrer im Jahre 2019 erschienenen Platte „Joy Joy Joy“ unter anderem Paul Heaton von der legendären britischen Indie-Band THE HOUSEMARTINS sowie Mitglieder von SLIME als Gastmusiker zu hören waren, veröffentlichte die Band in Zeiten der Corona-Pandemie das programmatisch betitelte Album „From Lockdown To The World“, welches Akustikversionen einiger ihrer Lieder präsentierte; darauf folgte 2021 ein weiterer regulärer Longplayer. Nun kommen sie auch wieder nach Stuttgart um erneut ihre unglaublichen Livequalitäten unter Beweis stellen, im Gepäck haben sie die aktuelle Mini-LP mit dem schönen Titel „Revolt“.